webPR: S-au deschis inscrierile pentru Conferinta Internationala ABA 2017, editia a VI-a

, Ed.D., BCBA-D, este Profesor Emeritus la College of Education and Human Ecology din cadrul The Ohio State University (USA). A tinut prezentari si workshop-uri in 18 tari; Dr. Neil Martin, BCBA-D, lucreaza ca specialist ABA (clinician, profesor, supervizor si cercetator) din 1990 si este Director de Dezvoltare Internationala al BACB cu scopul de a extinde numarul de analisti comportamentali si cursuri de pregatire BCBA in lume.



10 credite prezentare lucrare, 5 credite participare psihologi;

12 credite participare medici;

pana la 20 credite pentru audierea lucrarilor pentru specialistii ABA cu acreditare BCBA.



Conferinta de anul acesta se bucura de o premiera remarcabila prin participarea a sase dintre cei mai renumiti cercetatori la nivel mondial din ramuri inovative ale analizei aplicate a comportamentului si ale tehnologiei educatiei. Printre acestia se numara :Conferinta Internationala ABA este principalului eveniment dedicat specialistilor in analiza aplicata a comportamentului si persoanelor implicate in recuperarea copiilor cu autism: psihologi, medici, cadre didactice si parinti. Evenimentul, care se desfasoara pe parcursul a trei zile, reuneste anual peste 500 de perticipanti.La nivel national, evenimentul este acreditat de catre Colegiul Psihologilor si Colegiul Medicilor din Romania, iar la nivel international, de Behavior Analyst Certification Board cu:Inscrierile se pot face pe http://conferinta-aba.ro/edition-2017 /.Despre organizatoriAsociatia de Terapie Comportamentala Aplicata (ATCA), infiintata in anul 2008, este reprezentata de Anca Dumitrescu in calitate de presedinte, fiind primul analist comportamental acreditat BACB din Romania. ATCA a devenit standardul profesional pentru serviciile de formare a terapeutilor ABA si pentru rezultatele remarcabile in programele terapeutice pentru copii cu tulburari din spectrul autist (TSA). Cele 2 centre de terapie ale asociatiei ajuta peste 100 de copii cu TSA. La nivel national, ATCA a format pentru acreditare internationala peste 1000 de terapeuti si a instruit peste 1000 de parinti ai copiilor cu autism si cadrele didactice implicate in educatia si formarea acestor copii speciali.Asociatia Help Autism se implica activ, de 7 ani, in derularea de programe de constientizare a autismului, diagnostic precoce si interventie timpurie pentru copiii cu autism. Pe langa activitatea sustinuta in schimbarea statutului autismului in Romania, asociatia sustine, prin programe de recuperare, peste 400 de copii diagnosticati cu autism, ofera servicii de terapie in cadrul celorcu Directiile de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Bucuresti, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dambovita - si la domiciliu, defasoara cursuri de formare in terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri si sedinte de consiliere pentru parinti.