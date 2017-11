webPR ​"Plin de energie" – o firma din Cluj, VESNA, ofera toate solutiile pentru cei care au nevoie de baterii

De ce scriem despre asta? Poate pentru ca este un alt tip de investite decit investitiile pe care le-am vazut pina in prezent. Poate pentru ca e o poveste ce merita spusa. Poate pentru ca patronul de la VESNA a pus degetul pe o rana ceva mai veche: cea cu lucrurile care “merg si asa”… Acum, insa, se vede ca lucrurile merg si altfel. Mai energic. Nu in zadar sloganul lor este “Plin de energie”.Pe scurt, spatiul din Arad n-a costat nici mult, dar nici tocmai putin. Odata achizitionat, primul gind s-a indreptat catre designeri. Britanici, si-a spus patronul. Firma de design din Londra a facut estimarile de cost si a fost stearsa de pe lista la fel de repede cum a si intrat in calcule. Au intrat in scena niste designeri din Cluj. Mai hirsiti prin economia de piata romaneasca, mai obisnuiti cu cererile neortodoxe, mai dispusi la ore suplimentare si deplasari in alt judet.Au masurat, au facut calculele si s-au apucat de lucru. Migalind fiecare detaliu, luind in discutie posibilitati, unghiuri, distante, facind alte calcule, renuntind la ce nu parea adecvat. A durat ceva. Pe urma, au venit cu prezentarea. Pentru interior, pentru exterior, cu propuneri si solutii de realizare. Cu recomandari de materiale. Cu recomandari pentru iluminare. Au primit unda verde.Poate e mai ofertant sa faci design pentru o cafenea sau pentru un restaurant, pentru birouri sau vile. Un magazin de baterii? Cum ar trebui sa arate? Bunaoara, firma VESNA isi dorea sa arate ca in “tara aia ca afara”, despre care toata lumea povesteste, dar nimeni n-ar face nimic ca ea sa si existe. Aproape nimeni… Numai ca, nici prin alte tari nu arata cine stie cum “battery shopurile”: niste paleti pe jos si rinduri de baterii pe toata podeaua sau rafturi, ca la supermarket. Numai ca patronul de la VESNA isi dorea mai mult!Odata conceptul definitivat, randarile prezentate, s-a trecut la proiectarea propriu-zisa, faza in care VESNA SRL si-a ales si echipa de la Arad. Constructorii. Probabil pe cel mai exigent arhitect din oras, care avea sa fixeze stacheta sus de tot, dar care a si obtinut fara mari dureri de cap avizele si autorizarile necesare de la administratia locala. Si un constructor tifnos ce avea sa puna in opera tot ce si-au imaginat unii, proiectat altii si aprobat cei in masura. Totul la milimetru. Cum scrie la carte.La fel si cu mobilierul! VESNA a apelat la niste artisti clujeni specializati in confectii metalice, dar cel putin a meritat. Iar daca frumosul si utilul pot face casa buna, la fel de sigur este si ca drumul catre asta nu e tocmai cel mai scurt. Pentru ca nimeni nu pare sa fi calculat vreodata care este unghiul la care o baterie poate aluneca pe un plan inclinat (raftul), in asa fel incit vinzatorului din magazin sa ii fie mai usor sa apuce de miner si sa ridice bateria, iar bateria din spate sa ia imediat locul celei vindute.Pentru ce atita agitatie? Practic, VESNA a decis sa isi lanseze brandul asociat unui nou concept, adica venind in intimpinarea clientului cu un altfel de mesaj decit cel al magazinelor nespecializate unde printre capace pentru roti destinate diverselor autoturisme, uleiuri, becuri, se comercializeaza si 2-3 baterii. Un concept “integrat” si-a dorit VESNA.Pina aici, insa, cheltuielile dublasera deja suma initial investita in spatiu, iar avizele, aprobarile, reglementarile, prevederile legale ce trebuiau respectate pareau pur si simplu o poveste fara sfirsit.Se stie ca Romania nu exceleaza la capitolul reciclare de deseuri, iar bateriile si acumulatorii reprezinta, dupa ultilizarea lor, o cantitate impresionanta de astfel de deseuri. Legislatia prevede ca, la achizitionarea unui acumulator nou, clientul sa ofere acumulatorul vechi la schimb, fie sa il cumpere pe cel nou cu un pret mai mare cu 10 la suta. Practic, VESNA preia “deseul” de la clientul caruia ii vinde acumulatorul nou si ii asigura montarea, apoi odata preluata bateria veche, se ocupa si de scoaterea efectiva a “deseului” de pe piata, transportindu-l in conditii de siguranta catre reciclator. In final, VESNA achizitioneaza baterie sau acumulator nou de la reciclatorul ROMBAT, de exemplu, si ciclul se reia. Ca atare, VESNA acopera intreg lantul, de la poarta fabricii si inapoi la ea.Sigur ca transportul, bunaoara, prevede conditii speciale, pentru materiale periculoase – in conditii ADR, cu notificari ISU, cu izolare etc. Iar asta a reprezentat o alta provocare pentru VESNA. In clipa de fata, firma are insa un numar de 7 camioane proprii cu care desfasorara transportul rutier de la un punct la celalalt, in deplina siguranta.Dar VESNA mai inseamna si altceva: o comunicare efectiva cu clientul, o comunicare targetata exact pe comertul specializat si individualizat cu baterii. O imagine unitara si prietenoasa. Iar asta se vede la nivelul serviciilor oferite, la vinzare, la montare, la colectare. Adica tot ceea ce o firma poate oferi in relatiile cu clientul. Iar clientul acela poate insemna absolut orice in domeniu: poate cauta baterie de camion, autocar, autoutilitara, autoturism, motostivuitoar, motocicleta, inclusiv ambarcatiune. VESNA le are pe toate. De la Rombat, de la Varta, de la Volton, de la alte firme.La fel, VESNA a ajuns, incet-incet, cel mai mare colector de deseuri din Transilvania. Un colector pe care cei de la ROMBAT, care prelucreaza aceste deseuri, au inceput sa puna pret. Cu atit mai mult cu cit VESNA spera ca in anul viitor sa vina cu cel putin alte doua puncte de lucru similare celui de la Arad, triplindu-si, practic, forta pe piata. Si e numai inceputul!Succesul, nici chiar in afaceri, nu vine asa de capul lui. Nici oamenii nu se nasc cu vreun virus al reusitei. Dar te poti astepta ca lucruri bune sa ti se intimple atunci cind faci ceea ce altii refuza sa faca. O data, si inca o data, si pina cind ajungi sa realizezi ca fiecare drum lung si fiecare zi in care ai rabdat de frig sau fiecare noapte nedormita a fost doar o caramida pusa la acest lucru diferit de ceea ce fac ceilalti, ca reprezinta in cele din urma nu infringerea indolentei celor din jur, nu negarea blazarii, nici trecerea peste obstacolele birocratice ce ti se ridica in jur in toate formele si dimensiunile, ci faptul ca ai bifat de pe lista inca un lucru pe care doar tu ai fost suficient de motivat sa il faci.