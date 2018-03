Vinurile Halewood intra in portofoliul Alexandrion Group

Articol webPR

Grupul Halewood este prezent in Romania din 1987 si si-a dezvoltat un portofoliu de inalta calitate de vinuri premiate. In ceea ce priveste volumul inregistrat, compania se afla in top zece producatori de pe piata locala si pe locul doi la nivel de exporturi de vin. Aceasta pozitionare vine ca rezultat al unor eforturi sustinute cu profesionalism de catre o echipa de angajati bine pregatiti."Alexandrion Group va deveni prin aceasta achizitie unul dintre cei mai puternici si mai competitivi jucatori de pe piata din Romania. Suntem o companie cu traditie, care investeste in Romania si acorda maxima atentie necesitatilor si cerintelor consumatorilor sai. Suntem foarte selectivi cu afacerile pe care le includem in portofoliul nostru si avem incredere ca aceasta decizie va fi pe placul consumatorilor nostri." a declarat Nawaf Salameh, CEO Alexandrion Group.Grupul Alexandrion este liderul industriei de bauturi spirtoase din Romania, cu un portofoliu important de branduri care acopera toate segmentele pietei. Achizitia gamei de vinuri Halewood aduce plusvaloare companiei si reprezinta o noua etapa in strategia de dezvoltare si extindere pe plan local si international. Grupul si-a asumat o politica de investitie continua, acordand o atentie deosebita modului de promovare a brandurilor, procesului de productie si distributie, si, nu in ultimul rand, specialistilor implicati.Halewood International PLC va continua dezvoltarea portofoliului existent de branduri internationale de bauturi spirtoase. Halewood vrea sa multumeasca tuturor partenerilor care au fost alaturi de companie de-a lungul timpului. In acelasi timp, Grupul Alexandrion se va concentra pe continuarea si consolidarea relatiilor de parteneriat actuale.Distileriile Alexandrion si Distileriile SABER 1789, care, impreuna, inglobeaza o istorie de peste 200 de ani in industria locala a bauturilor spirtoase, au creat unele dintre cele mai puternice brand-uri din Romania, recunoscute atat pe plan intern, cat si international pentru calitatea si rafinamentul lor. Portofoliul de produse proprii cuprinde toate categoriile de bauturi spirtoase cerute pe piata, inclusiv bauturi traditionale romanesti.Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Alexandrion 5* si 7*, faimosul vinars Brancoveanu XO, VS si VSOP, Cava D'Oro, Vodka Alexander si Vodka Kreskova, Afinata, Visinata si Caisata Saber Premium, Saber Fructe de Padure, Saber Coacaze Negre, dar si alte produse care au asigurat companiei pozitia de lider pe piata bauturilor spirtoase si traditionale din Romania.Brandurile aflate sub umbrela Alexander (Alexander Vodka, Alexander Lemon si Alexander Gin) au intrat in portofoliul companiei, prin achizitie, la inceputul anilor 2000.