HackTM 2018 - O noua editie a maratonului de programare de la Timisoara

Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor pasionate de IT, atat celor deja active din domeniu, cat si studentilor si elevilor. Participantii vor lucra in echipe si vor avea ocazia sa dezvolte proiecte inovatoare, sub indrumarea mentorilor HackTM. Fiind un eveniment deschis, se incurajeaza idei de proiecte care sa testeze abilitatile de programare ale participantilor.





Perioada de desfasurare a hackathon-ului va fi de aproximativ 50 de ore de activitati creative, timp in care echipele inscrise vor avea sansa sa isi dezvolte proiectele prezentate. Pe langa lucrul la proiecte originale, in ziua de sambata vor avea loc workshop-uri si prezentari tehnice, disponibile atat participantilor cat si vizitatorilor. Evenimentul se va incheia cu o festivitate de premiere unde castigatorii vor fi rasplatiti cu premii in valoare totala de 10.000€ pentru cele mai originale proiecte, in urma evaluarilor realizate de catre specialisti in domeniu, precum si alegerea proiectului care va fi desemnat ca marele castigator HackTM 2018.

Informatii suplimentare pot fi gasite pe site-ul hacktm.ro si pe pagina de Facebook HackTM.

HackTM 2018 este un eveniment realizat de asociatia Banat IT, in colaborare cu Timisoara Startup Hub, Universitatea Politehnica Timisoara, Banat interlink, Smart City precum si comunitatile IT locale. HackTM este sustinut anul acesta de sponsorii Flex, 123FormBuilder, Continental, HaufeGroup, Irian, Elektrobit, DialogData, Hella, Here, Ness, Nokia, NTT Data, Saguaro Technology, 3PillarGlobal, Beespeed, UnifiedPost, Vectron si multi altii.





Despre asociatia Banat IT

Infiintata de catre un grup de profesionisti din domeniul it, asociatia Banat IT este una dintre cele mai reputate organizatii ale sectorului tech din vestul Romaniei, activand pentru cresterea coeziunii sectoriale, a gradului de valorizare a inovarii si potentialului de cercetare-dezvoltare, imbunatatirea practicilor de afaceri si de atragere a resurselor umane, respectiv pentru educatie de natura tehnologica si de business pentru cele mai diverse categorii de beneficiari.