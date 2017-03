webPR: 45% dintre companiile care participa la Angajatori de TOP Timisoara au oportunitati de cariera part-time sau program flexibil de munca

In plus, peste 20 de manageri si specialisti din companii vor impartasi din experienta lor in cele peste 25 de workshopuri si conferinte care vor avea loc in cadrul evenimentului. Aici, vizitatorii pot afla care sunt ultimele noutati din tehnologie, din domenii precum Software Development, Cloud Computing, Embedded Software, IT Support, Telecomunicatii si Consultanta IT, si se pot pregati pentru procesul de angajare participand la workshopurile de dezvoltare personala si profesionala.Cateva dintre companiile care vor sustine workshopuri si conferinte in cadrul Angajatori de TOP Timisoara sunt: Nokia (tema: Be SMART with NOKIA IoT) , VALEO LIGHTING INJECTION (tema: Lean Manufacturing - Standardization - 5S), Continental (tema: Multi Core Software Architecture for Engine Management Systems), Coca-Cola HBC Romania (tema: Smart Career moves: Technical Traineeship @Coca-Cola), Microsoft (tema: 365 Career at Microsoft), ACI Worldwide (tema: Designing fraud detection systems for tomorrow), ZTE Services Romania (tema: Importance of a team), Flex (tema: Mobile CyberSecurity in connected Medical Devices), BeeSpeed (tema: Embedded Software Development Process using Arduino).Participarea la workshopuri si conferinte este gratuita, iar programul si detalii despre sesiuni pot fi gasite aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara/conferinte_seminarii Cele 80 de companii care participa la Angajatori de TOP Timisoara au deschise 3000 de oportunitati de cariera pentru cei care sunt in cautarea unui job. Peste 90% dintre companii au joburi full-time, insa aproape jumatate dintre angajatorii prezenti au si oportunitati de cariera pentru cei care isi doresc un program de lucru flexibil (45%), joburi part-time (45%), joburi pe o perioada determinata (53%) sau joburi care nu presupun deplasarea la birou (work from home, 11%). In plus, 47% dintre companiile prezente ofera pozitii care presupun traininguri de pregatire la nivel international, 26% ofera relocare pe alte proiecte in alte tari unde compania are sedii si 18% dintre companii vor avea deschise pozitii la nivel international.Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online, pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara si pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode pe care il pot accesa din contul lor pe www.hipo.ro.